УБРиР завершил санацию ВУЗ-банка и присоединил его

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) реорганизован в форме присоединения к нему АО «ВУЗ-банк». Решение об этом было ранее одобрено собранием акционеров. Соответствующая запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц. Правопреемником АО «ВУЗ-банк» стало ПАО КБ «УБРиР».



Фото: Пресс-служба УБРиР

«Мы успешно завершили программу финансового оздоровления ВУЗ-банка, продолжавшуюся 10 лет. Все параметры, которые были согласованы с Банком России в 2015 году, достигнуты. В России практика санации частными банками еще только формируется, поэтому многие решения приходилось реализовывать впервые. Результаты, которых мы достигли, наглядно подтвердили, что в УБРиР работает слаженная и высокопрофессиональная команда, у банка качественные активы и надежный капитал. Все это станет опорой для новой амбициозной стратегии развития УБРиР, к реализации которой мы готовы приступить», — отметил президент УБРиР Алексей Долгов.

Для клиентов ВУЗ-банка присоединение к УБРиР реализовано бесшовно. Интеграция двух офисных сетей началась четыре года назад, тогда же была сформирована единая линейка продуктов и тарифов.

На тот момент ВУЗ-банк входил в число 40 крупнейших банков России по активам и занимал вторую строчку в УрФО после УБРиР. «Десятки тысяч наших клиентов: физических и юридических лиц — продолжали обслуживание на прежних условиях в ВУЗ-банке в полном соответствии с действующими договорами. Постепенно большинство из них перешло на обслуживание в УБРиР. Накануне завершил обслуживание клиентов дополнительный офис «Университетский». Тем самым под 34-летней историей ВУЗ-банка была подведена итоговая черта. Теперь наши сотрудники и наши клиенты продолжают партнерство под брендом УБРиР. Я благодарен команде ВУЗ-банка, которая на протяжении десяти лет санации обеспечивала бесперебойную работу и обслуживание клиентов», — сказал председатель правления ВУЗ-банка Геннадий Изевлин.

Переход сотрудников ВУЗ-Банка на работу в УБРиР проводился поэтапно и с соблюдением требований трудового законодательства. Благодаря присоединению к УБРиР сотрудники ВУЗ-банка смогли продолжить работу в более крупной финансовой организации, получить возможности дальнейшего карьерного развития, а также воспользоваться социальным пакетом УБРиР, включающим программу ДМС. Председатель правления АО «ВУЗ-банк» Геннадий Изевлин продолжает карьеру в ПАО КБ «УБРиР» в должности начальника службы администрирования и развития региональной сети банка.

Добавим, что после присоединения к УБРиР перешли исключительные права на товарный знак ВУЗ-банк, домен vuzbank.ru и иные объекты интеллектуальной собственности, но развивать их как самостоятельный бренд банк не планирует.

ПАО КБ «УБРиР»