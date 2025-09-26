Стоимость платины достигла максимума с апреля 2013 года

Стоимость фьючерса на платину с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) превысила $1590 за тройскую унцию впервые с 1 апреля 2013 года.

В 10:14 мск цена достигла $1590,7. По состоянию на 11:55 мск стоимость фьючерса скорректировалась до $1577,7.

Параллельно дорожают и другие драгметаллы. Накануне фьючерсы на серебро на бирже Comex подорожали до $45 за тройскую унцию впервые с 3 мая 2011 года. На той же Comex цены на золото 23 сентября впервые поднялись выше $3,8 тыс. за тройскую унцию.