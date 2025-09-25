Стоимость серебра установила рекорд за 14 лет

Стоимость декабрьского фьючерса на серебро превысила $45 за тройскую унцию впервые с 3 мая 2011 года. Это следует из данных нью-йоркской биржи Comex.

По состоянию на 11:33 мск цена росла на 2,07%, до $45,1. Одновременно дорожают фьючерсы на золото с поставкой в декабре. Стоимость составляет $3787 за тройскую унцию (+0,50%).

С начала года серебро подорожало более чем в полтора раза. Росту способствовало решение Федеральной резервной системы США понизить ставку впервые с декабря 2024 года, а также ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики регулятора. Аналитики прогнозируют достижение исторического максимума в $49,8 за унцию до конца года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Игра на повышение».