В нижегородской мэрии опровергли информацию об обысках

Администрация Нижнего Новгорода опровергла информацию об обысках, которые якобы прошли в мэрии в связи с задержанием бывшего первого заместителя главы города Ильи Штокмана. При этом в городской администрации напомнили, что Штокман сотрудником мэрии больше не является.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Напомним, что информация о задержании в Сочи Ильи Штокмана и обысках в мэрии Нижнего Новгорода появилась утром 26 сентября. Источники «Ъ-Приволжье» сообщили, что задержали его по подозрению в получении взяток. Сейчас задержанного везут в Нижний Новгород для избрания меры пресечения.

Илья Штокман работал в администрации Нижнего Новгорода с 2020 года. На своем посту он курировал вопросы экономики. В 2019 году он стал победителем конкурса «Лидеры России». В 2022 году он ушел на СВО, сохранив за собой пост первого заместителя главы городской администрации. В августе 2025 года он уволился из нижегородской мэрии. Тогда глава города Юрий Шалабаев назвал Илью Штокмана своим хорошим товарищем и поблагодарил за работу для Нижнего Новгорода и нижегородцев на СВО.

Андрей Репин