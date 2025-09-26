Теннисист Даниил Медведев стартовал с победы на турнире в Пекине

18-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев пробился во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500. Он обыграл британца Кэмерона Норри (34-й в рейтинге ATP) со счетом 6:3, 6:4.

Даниил Медведев

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Даниил Медведев

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Следующим соперником Даниила Медведева станет испанец Алехандро Давидович Фокина (20). Ранее теннисисты встречались на корте пять раз, четыре матча остались за россиянином.

Во второй круг турнира не смогли выйти соотечественники Медведева — Карен Хачанов (10) и Андрей Рублев (14). Они проиграли французу Александру Мюллеру (38) и итальянцу Флавио Коболли (25) соответственно.

Турнир, призовой фонд которого превышает $4 млн, завершится 1 октября. В прошлом году обладателем титула стал лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас.

Таисия Орлова