Lixiang прокладывает официальный путь

Официальные салоны китайского бренда Lixiang должны открыться до конца года. По словам главы Минпромторга Антона Алиханова, необходимо дождаться окончания сертификационных процедур. Сейчас, по данным министра, Li Auto официально не обслуживают свои машины в России. При этом еще в мае о статусе дилеров заявляли почти 30 компаний, которые подписали договор с китайским дистрибутором Sinomach Auto. Тему продолжит Юлия Савина.

Lixiang стал самым продаваемым гибридом в России в прошлом году, было реализовано 23 тыс. машин даже при отсутствии дилерской поддержки. В 2025-м продажи упали вместе с другими сегментами авторынка. При этом по состоянию на 1 июля три модели Lixiang составляют 42,5% всего российского парка подключаемых гидбридов, сообщает «Автостат». Но емкость этого рынка практически исчерпана, говорит директор аналитического агентства Сергей Целиков: «Сегмент гибридов суммарно занимает чуть меньше 2,5% рынка. Вырастет ли он в перспективе? Я боюсь, что нет, потому что по нему как раз ударит повышенный утильсбор. Соответственно, льготу могут получать только те автомобили, которые производятся на территории России, выполняют определенные требования и набирают нужное количество баллов. Потенциально это линейка Evolute и Voyah. У LiXiang, по-моему, не было разговоров о сборке в РФ. Так что для них будет действовать повышенный утильсбор, и, соответственно, цена авто станет выше».

Ранее сообщалось, что китайские концерны FAW, Dongfeng и JAC могут расширить производство в России, однако в этом случае велик риск санкций для их совместных предприятий с европейскими производителями. Компания Chery, которая является самым успешным по коммерческим показателям брендом из КНР, тоже может изменить схему присутствия в РФ. Новость появилась за несколько дней до IPO, на котором акции Chery взлетели на 14% в первый день торгов. Li Auto пока не несет серьезных рисков при выходе на российский рынок, считает эксперт портала «Китайские автомобили» Денис Бобылев: «Они очень долго боялись рынка России, но него большой объем для компании, которая официально здесь не представлена. Если производитель действительно решил полномасштабно работать в стране, я серьезных подводных камней для него не вижу. IPO уже проводили, такого тормозящего фактора нет.

Для них ведение деятельности в России может закончиться только проблемами с определенными поставщиками компонентов. Но Li Auto многие запасные части производят самостоятельно, поэтому они в какой-то мере независимы».

Официальный дилер обеспечивает покупателю полноценную гарантию и лояльную систему поставки запчастей. Кроме того, автовладельцы получают доступ к лицензионному программному обеспечению и мастер-аккаунтам. А узнаваемость у бренда Lixiang уже есть, отметил директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов: «Мы видим устойчивый спрос на гибриды. В целом тренд на доверие к ним набирает обороты. И, учитывая, что LiXiang — марка, которая крайне популярна на российском рынке, конечно, официальный приход этого бренда в страну сулит определенного рода комбинацию успеха. В этом году рынок упал, в том числе дорогой сегмент достаточно сильно просел. Мы точно не получим повторения прошлого года по объемам продаж».

Стоимость «младшей» модели Lixiang L6, которая поставляется по параллельному импорту, стартует от 5 млн руб., а флагманского Lixiang L9 — от 7 млн руб. Официальные дилерские цены не будут существенно отличаться, прогнозируют участники рынка.

