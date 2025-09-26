Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Михаил Евраев: идет выкуп земельных участков для строительства моста

В Ярославле власти выкупают земельные участки на месте строительства третьего моста через Волгу. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в эфире телеканала «ЯПервый».

Фото: Роман Душко, Telegram-канал

«Сейчас идут подготовительные работы. Идет выкуп земельных участков. Уже по трем решения приняты, по остальным завершаются переговоры»,— сообщил господин Евраев.

Объекты выкупают на обоих берегах Волги — на Тормозном шоссе и на улицах 1-ая Шоссейная, 1-ая и 4-ая Островная. Постановление областного правительства об изъятии 61 объекта недвижимости (земельные участки в частной собственности, промышленные объекты, жилые дома, гаражи, хозпостройки) было опубликовано 13 марта 2025 года.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что строить мост будет ООО «Трансстроймеханизация», входящее в дивизион «Дороги и мосты» холдинга «Нацпроектстрой». Мостовую часть возведет «Мостоотряд-6» — филиал АО «Дороги и мосты», расположенный в Ярославле. Стоимость контракта составляет 4,035 млрд руб.

Разрешение на строительство уже выдано. На месте будущего моста заложен памятный знак. Первый этап работ планируют закончить до декабря 2026 года.

Алла Чижова

