Губернатор назвал сроки завершения первого этапа строительства моста через Волгу

В Ярославле до декабря 2026 года планируют построить транспортную развязку на Тормозном шоссе и эстакадную часть на правом берегу Волги в рамках возведения третьего моста. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 24 сентября в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что строить мост будет ООО «Трансстроймеханизация», входящее в дивизион «Дороги и мосты» холдинга «Нацпроектстрой». Мостовую часть будет возводить «Мостоотряд-6» — филиал АО «Дороги и мосты», расположенный в Ярославле. Стоимость контракта составляет 4,035 млрд руб.

Разрешение на строительство уже выдано. На месте будущего моста заложен памятный знак.

Алла Чижова