Чемпион мира по футболу Серхио Бускетс завершит карьеру по окончании сезона MLS

Испанский полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс объявил в социальных сетях о завершении карьеры. Текущий сезон североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) станет для него последним.

Серхио Бускетс

Фото: Mark Smith-Imagn Images / Reuters Серхио Бускетс

Фото: Mark Smith-Imagn Images / Reuters

«Пришло время попрощаться с моей профессиональной карьерой футболиста. Более 20 лет я наслаждался этой невероятной историей, о которой мог только мечтать. Футбол дал мне уникальный опыт», — написал Бускетс. В своем обращении полузащитник поблагодарил всех одноклубников, тренеров, болельщиков и членов семьи. По словам футболиста, он завершает карьеру «очень счастливым, удовлетворенным и благодарным»

Серхио Бускетсу 38 лет. В составе сборной Испании он выигрывал чемпионат мира (2010) и чемпионат Европы (2012). Футболист является воспитанником «Барселоны», за которую выступал с 2008 по 2023 год. Вместе с клубом завоевал 32 трофея, в том числе трижды становился победителем Лиги чемпионов.

Таисия Орлова