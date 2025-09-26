«Хохлома» пришла в большой спорт

Компания «Хохлома» стала официальным экипировщиком национальной сборной по фигурному катанию. Соглашение подписано на сезон 2025-2026, сумма контракта не разглашается. Известно, что над коллекцией работала креативный директор бренда, дизайнер Алена Ахмадуллина. Форму будут носить не только профессиональные спортсмены, часть ее элементов смогут купить и любители национальных орнаментов. Что происходит на рынке спортивной экипировки? И почему российские производители неохотно идут на контакт с Минспорта и Олимпийским комитетом России? Разбиралась Аэлита Курмукова.

У российских спортсменов сейчас нет официального экипировщика. Речь идет о парадной форме. Если Международный олимпийский комитет неожиданно изменит свое решение и допустит сборную на зимние Игры-2026 в Италии в официальном, а не нейтральном статусе выходить атлетам будет не в чем. ОКР еще летом досрочно расторг контракт с Zasport, который действовал до следующего года. По данным его пресс-службы, это произошло по соглашению сторон. Нового генерального партнера пока нет. В кулуарах говорят, что реформы в отрасли начались еще прошлой зимой, сразу же после прихода на пост главы Олимпийского комитета министра спорта Михаила Дегтярева. Источники “Ъ” в спортивном руководстве связали расторжение контакта с Zasport со стремлением к унификации экипировки национальных сборных.

Но этот вопрос, как делятся собеседники “Ъ FM”, поднимался и ранее, после ухода западных брендов, которые одевали российских спортсменов. Федерации даже собирались за круглым столом с национальными производителями, чтобы решить, кто же теперь будет шить форму. За три года список отечественных компаний расширился, но единой экипировки быть не может, когда речь идет о тренировочных костюмах, подчеркнул гендиректор компании Solo Александр Малюгин (она 30 лет шьет одежду для художественной гимнастики): «Например, для фристайла, горных лыж запросы очень специфические, тем более в России не производятся ни крепления, ни лыжи, ни палки. Не может быть экипировки без инвентаря.

То есть на 100% закрыть отечественным производством потребности профессионального спорта невозможно.

Наша фабрика выпускает сотню тысяч изделий в месяц. Из них 1 тыс. можно продать федерации, преодолевая конкурсы и тендеры, только этого очень нужно хотеть. В случае парадных костюмов это другая история».

Спортивные федерации сейчас закрывают вопрос по тренировочной экипировке индивидуально. Уход Nike и Adidas, например, вынудил РФС подписать контракт с нацпроизводителем спортинвентаря — компанией Jogel. Но многих спасает параллельный импорт, поделился завкафедрой спортивного маркетинга факультета индустрии спорта университета «Синергия» Андрей Малыгин: «Спортсмены по-прежнему предпочитают использовать экипировку передовых производителей. Я был в эти выходные на Московском марафоне: доминируют топовые международные бренды, к ним сейчас очень активно присоединяются китайские марки. Поэтому спорт высших достижений вынужден работать с "серым" рынком.

Есть каналы, которые позволяют нашим атлетам получать лучшие образцы обуви и экипировки. Почему у вас Adidas или Nike, никто не спросит. А форму для церемонии награждения уже можно сшить в Подмосковье, условно говоря».

Фигуристы стали первыми, кто получил новую экипировку. Национальную сборную теперь одевает креативный директор марки «Хохлома» Алена Ахмадуллина, в ее портфолио — две Олимпиады времен Bosco di Ciliegi в Пекине и Ванкувере. Компания Михаила Куснировича 15 лет одевала олимпийцев и активно продвигала национальный код в спорте: на экипировке в разное время были Жар-птица из сказок, лоскутное одеяло с народными промыслами и работы русских авангардистов. Сейчас появится «Хохлома», но это внешняя экипировка для спортсменов, подчеркнул чемпион мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр, продюсер Илья Авербух: «Akhmadullina — это именно современное прочтение. В этом случае это вполне уместно, когда спорт как раз немножко выходит в нейтральную историю. Понятно, что хохлома — это очень ярко, в ней никто не тренируется, не катается и не выступает. Это внешний атрибут единения команды. Долгие годы формой занимался Bosco, и я считаю, что это была самая удачная экипировка: Россия всегда ярко была представлена, когда выходила наша сборная. Zasport где-то надо посочувствовать: они попали в неудачное время с точки зрения нашего присутствия на Играх».

Zasport экипировала российскую сборную на четырех последних Олимпиадах, и на всех спортсмены выступали в нейтральном статусе. Так что компания не смогла привлечь иностранную аудиторию к своему бренду, как было у Bosco di Ciliegi. Но сотрудничество с Олимпийским комитетом сделало Zasport, как писали РБК со ссылкой на данные анализа AnalyticResearchGroup, лидером в сегменте спортивной одежды в России. По объему госконтрактов с 2012-го компания Анастасии Задориной получила заказы на 4,2 млрд руб.

Аэлита Курмукова