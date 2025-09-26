Объем экспорта российской пшеницы стал самым низким с сезона 2022/23 года

Экспорт пшеницы с июля по сентябрь снизился на 28,8% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил 10,9 млн тонн. Это самое низкое значение с сезона 2022/23 года.

Эксперты понизили прогнозы экспорта зерна на этот год: «Совэкон» — на 0,4 млн, до 43,4 млн тонн; Минсельхоз США — на 1 млн, до 45 млн тонн. Согласно консенсус-прогнозу Старшего аналитика Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Екатерины Захаровой, экспорт пшеницы в этом году снизится на 14% год к году, до 45 млн тонн.

Сокращение российского экспорта в первую очередь связано со снижением спроса со стороны иностранных покупателей, считает директор «Совэкона» Андрей Сизов. Это может быть вызвано ожиданиями высокого урожая в Южном полушарии. Екатерина Захарова отметила, что сокращение производства тоже скажется на объеме поставок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Злаковое событие».