Глава Удмуртии и основатель Wildberries обсудили рост электронной коммерции в регионе

Глава Удмуртии Александр Бречалов провел рабочую встречу с Татьяной Ким, основателем Wildberries и главой РВБ, сообщает пресс-служба правительства региона. На встрече обсудили результаты запуска нового логистического комплекса компании и программу «Платформа роста», в которой участвуют 43 местные компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Когда в 2020-м мы начинали переговоры о строительстве логистического комплекса, у нас были зарегистрированы 30 удмуртских компаний. Сегодня их 7,3 тыс. За шесть месяцев этого года они продали свои товары на этой электронной площадке на 23,8 млрд руб. Это уже плюс 34% к 2024 году»,— отметил Александр Бречалов.

94% продукции из Удмуртии продается за пределами региона, основные покупатели — Татарстан, Башкортостан, Пермский и Красноярский край. В этом году удмуртские продавцы начали поставки в Иркутскую и Новосибирскую области. Особой популярностью на площадке Wildberries пользуются одежда и обувь, бытовая техника и товары для дома, произведенные удмуртскими бизнесменами.

Программа «Платформа роста» направлена на поддержку местных предпринимателей и развитие их продукции на маркетплейсе. Обучение участников длится год и включает четыре этапа, по итогам которых лучшие компании получают дополнительные меры поддержки. Татьяна Ким сообщила, что оборот компаний-участников программы вырос более чем на 80% по сравнению с прошлым годом, и обсуждается включение еще 18 предпринимателей из Удмуртии в проект.

Напомним, в августе ООО РВБ (объединенная компания Wildberries Russ) открыла новый логистический комплекс в Сарапуле. Площадь объекта составляет 53 тыс. кв. м, а его вместимость — более 38 млн единиц товаров. Комплекс оснащен современным оборудованием, включая три вертикальных сортировщика, которые смогут обрабатывать до 800 тыс. единиц товаров в сутки.

Анастасия Лопатина