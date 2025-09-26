Андрей Рублев не смог выйти во второй круг турнира ATP 500 в Пекине

14-я ракетка мира россиянин Андрей Рублев проиграл итальянцу Флавио Коболли в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Пекине. Призовой фонд соревнований составляет более $4 млн.

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Андрей Рублев

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Матч продолжался 1 час 52 минуты. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:3 в пользу итальянца, занимающего 25-е место в рейтинге ATP. В первом сете Рублев вел 5:2, во втором — 2:0. Следующим соперником Коболли станет победитель матча между американцем Лернером Тьеном и аргентинцем Франсиско Серундоло.

Ранее во второй круг пекинского турнира не пробился первая ракетка России Карен Хачанов. Он уступил французу Александру Мюллеру — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Турнир в Пекине завершится 1 октября. Его действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Таисия Орлова