Сеть Lardaux эксклюзивно представляет украшения Carrera y Carrera

В России хорошо знают украшения испанских ювелиров Carrera y Carrera: марка вышла на российский рынок в далеком 1994 году. Выразительные скульптурные произведения главным образом из желтого золота напоминают о ярком средиземноморском солнце. В каждом изделии искусно сочетаются матовые и полированные поверхности, благодаря чему вещи обретают глубину и объем. В 2023 году после перерыва в несколько лет бренд триумфально вернулся в Россию. Теперь его официальным эксклюзивным дистрибутором на территории нашей страны выступает компания Lardaux.

«Когда любовь становится искусством, она превращается в ювелирный шедевр»,— говорят основатели Lardaux супруги Андрей Дмитриев и Анна Лардо. Он, кандидат физико-математических наук, отвечает за стратегическое развитие и логистику. Она, дипломированный геммолог, является идейным вдохновителем семейного предприятия, в основе которого любовь к высокому ювелирному искусству, многолетний опыт и безупречный вкус.

За 15 лет Lardaux удалось сформировать сеть собственных бутиков в России и заручиться поддержкой уважаемых международных марок. «Мы работаем с брендами напрямую и лично знакомы с владельцами ювелирных домов»,— говорит Андрей Дмитриев.

Ассортимент украшений, тщательно продуманный и выверенный Анной Лардо, представляет собой редкое сочетание элегантности и вкуса, шика и casual-философии. В портфолио помимо Carrera y Carrera входят Crivelli, Piero Milano, Valentina Callegher, Damiani, причем некоторые украшения можно найти исключительно у Lardaux, в том числе разместив персональный заказ, если вещи нет в наличии.

Одной из важных коллекций наступившего ювелирного сезона стали подвески My Angel Letters от Carrera y Carrera: буквы латинского алфавита изготовлены из белого золота и усыпаны бриллиантами, на них пристроились игривые крылатые ангелочки из желтого драгоценного металла. Эти и другие украшения эксклюзивно представлены в двух московских бутиках Lardaux в «Москва-Сити» в башне «IQ-квартал» на Пресненской набережной и на Новорижском шоссе в ТЦ «Юнимолл» рядом с «Архангельское Аутлет». В обоих салонах создана атмосфера уюта и тихой роскоши, которая позволяет покупателю неспешно погрузиться в мир ювелирного искусства, детально изучить коллекции и сделать свой выбор. Постоянным клиентам Lardaux предоставляет возможность для персональной примерки выбранного украшения в офисе или на дому.

Использованный в оформлении интерьера бежевый цвет визуально подчеркивает красоту любых ювелирных изделий, делая блеск металлов и камней более глубоким и насыщенным. Впрочем, эстетическое совершенство не единственный аргумент в пользу покупки у Lardaux. Компания предлагает профессиональный уход за любыми украшениями, приобретенными в ее бутиках и на сайте. Опытные мастера произведут качественную чистку, полировку и родирование (это рекомендуется делать раз в год), а также другие необходимые процедуры по уходу за изделиями из золота и драгоценный камней. На все украшения, приобретенные у Lardaux, предоставляется пожизненная гарантия и бесплатное ежегодное обслуживание.

Нина Спиридонова