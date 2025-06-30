Жога обсудил с главами регионов УрФО подготовку к новому отопительному сезону

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога провел совет с главами регионов, на котором были подведены итоги прошедшего отопительного сезона и рассмотрены вопросы подготовки к предстоящему периоду 2025/2026 годов, сообщили в пресс-службе полпредства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Артем Жога подчеркнул важность коммунальной инфраструктуры для жизнеобеспечения населения и необходимость ее системной модернизации. Он сообщил, что количество нештатных ситуаций в сравнении с предыдущим сезоном оказалось ниже на треть, а аварий — почти вполовину. Это объясняется слаженной работой коммунальных служб и относительно мягкой зимой.

Полпред обратил внимание на необходимость контроля за реализацией планов подготовки к предстоящей зиме, формированием запасов топлива и подготовкой жилищного фонда. Отдельное внимание было уделено получению паспортов готовности к отопительному сезону, отмечена необходимость усиления работы в Челябинской, Свердловской и Курганской областях.

«Для обновления коммунальной инфраструктуры предлагается использовать механизмы инфраструктурного меню, такие как казначейские инфраструктурные кредиты, средства Фонда национального благосостояния, займы в рамках инфраструктурных облигаций, списание регионам двух третей задолженности по бюджетным кредитам и другие инструменты, которые уже показали свою эффективность», — предложил Артем Жога.

Кроме того, на совете обсудили вопрос повышения значимости рабочих профессий среди молодежи. Полпред предложил провести фестиваль трудовых династий УрФО в Тюменской области в 2025 году и сделать его ежегодным мероприятием.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил создать региональный штаб по подготовке к отопительному сезону.

Полина Щуцкая