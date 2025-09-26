С Регфонда сняли арест имущества на 2,2 млрд рублей по делу «Башкиравтодора»

Арбитражный суд Уральского округа отменил арест на акции, имущество, доли в уставном капитале, принадлежащие АО «Региональный фонд», на общую сумму 2,2 млрд руб. Резолютивная часть постановления опубликована в картотеке арбитражных дел.

Как сообщал «Ъ-Уфа», с требованием арестовать имущество Регфонда в арбитражный суд Башкирии обратилось ООО «Аквамак-процессинг». По мнению заявителя, Регфонд вместе с минземимущества Башкирии и ООО «Региональные инвестиции» («дочка» Регфонда) является консолидированным мажоритарным акционером банкротящегося АО «Башкиравтодор», а значит должен нести субсидиарную ответственность за долги компании.

Решение арбитражного суда Башкирии, согласившегося с требованиями «Аквамак-процессинга», устояло в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Мотивировочная часть постановления кассационного суда, отменившего решения, не опубликована.

АО «Региональный фонд» принадлежит Башкирии, является учредителем компаний с республиканским участием, в том числе «Башкиравтодора» (владеет 40,6% акций). В прошлом году выручка Регфонда составила 122,3 млн руб., убытки — 3,2 млрд руб.

Идэль Гумеров