Сийярто: с Лавровым всегда можно обсудить насущные вопросы

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал «Ъ» о рабочих отношениях с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: Brendan McDermid / Reuters Петер Сийярто

Фото: Brendan McDermid / Reuters

«Мы работаем уже 11 лет. Мы всегда можем обсудить насущные вопросы»,— сказал господин Сийярто. По его словам, на вчерашней встрече министры сконцентрировались на теме украинского урегулирования. Петер Сийярто считает, что единственным, кто может добиться мира на Украине, является президент США Дональд Трамп. Венгров также волнует вопрос энергоснабжения, в котором они зависят от российских поставок.

Подробнее — в интервью Петера Сийярто «Ъ».