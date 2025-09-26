«Без России безопасное снабжение Венгрии просто невозможно»

На этой неделе президент США Дональд Трамп попытался лично убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отказаться от закупок российских энергоресурсов. По его словам, это способствует продлению конфликта на Украине. До сих пор Будапешт решительно сопротивлялся давлению, однако по итогам телефонного разговора глава Белого дома допустил, что в перспективе Венгрия может пойти на такой шаг. Как ситуацию видят в этой стране, корреспондент “Ъ” Анастасия Домбицкая разузнала у министра иностранных дел Петера Сийярто, которого ей удалось перехватить по дороге в штаб-квартиру ООН.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

— Как прошли ваши переговоры с Сергеем Лавровым?

— Мы работаем уже 11 лет. Мы всегда можем обсудить насущные вопросы. Вчера (24 cентября.— “Ъ”) мы сконцентрировались на обсуждениях возможного пути к достижению мира на Украине, поскольку венгры, будучи соседями (Украины.— “Ъ”), крайне заинтересованы в завершении этой войны. В то же время нас волнует вопрос энергоснабжения. В настоящее время без российских энергоресурсов безопасное снабжение Венгрии просто невозможно.

— Как в Венгрии воспринимают призывы со стороны США к отказу от российских энергоресурсов?

— Мы понимаем позицию американцев. Мы поддерживаем Дональда Трампа в его попытках добиться мира. Но, когда речь идет о физических реалиях, которые определяются географией, мы это, к сожалению, никак не можем изменить. Я уже успел обсудить этот вопрос с госсекретарем Рубио (госсекретарь США Марко Рубио.— “Ъ”). Он продемонстрировал понимание по этому вопросу.

— А какова позиция премьера Венгрии?

— Мой премьер-министр также недавно провел телефонный разговор с президентом Трампом (президент США Дональд Трамп.— “Ъ”), в ходе которого они обсудили многие проблемы, которые обычно стоят на повестке их дискуссий. В этот раз они в том числе затронули вопрос энергетических поставок.

— По-вашему, есть ли вероятность, что администрация США откажется от идеи ввести санкции против России?

— Честно говоря, я не знаю. Было бы странным с моей стороны пытаться трактовать намерения американцев. Что могу сказать наверняка, так это то, что единственная надежда на установление мира на Украине — это Трамп. И больше никто.