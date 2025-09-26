Глава МИД Венгрии оценил призывы США к отказу от российских энергоресурсов

Венгрия понимает позицию США, которые призывают Евросоюз к отказу от российских энергоресурсов. Однако географические реалии изменить невозможно, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто в интервью «Ъ».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Петер Сийярто

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мой премьер-министр также недавно провел телефонный разговор с президентом Трампом, в ходе которого они обсудили многие проблемы… в том числе затронули вопрос энергетических поставок»,— отметил господин Сийярто.

Министр добавил, что обсудил эту тему с госсекретарем США Марко Рубио, который «продемонстрировал понимание по этому вопросу».

Подробнее — в интервью «Ъ» с главой МИД Венгрии.