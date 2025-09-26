Дело ставропольского завода «Сигнал» изменило порядок выплаты дивидендов в РФ

Конституционный суд обязал компании выплачивать дивиденды владельцам привилегированных акций одновременно с выплатами по обыкновенным, пишет «КоммерсантЪ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Решение суда связано с делом ПАО «Ставропольский радиозавод "Сигнал"», где в декабре 2017 года на собрании акционеров распределили 160,4 млн руб. только по обыкновенным акциям, проигнорировав префы, хотя их владельцы получили бы 10% от чистой прибыли (453,17 млн руб. за 9 месяцев 2017 года) по уставу. Арбитражные суды ранее не позволяли привилегированным акционерам взыскать деньги с эмитента, признавая за ними только право голоса, но для миноритариев с долей 0,11% это оказалось формальностью.

КС признал этот механизм противоречащим Конституции и обязал исправить закон «Об АО». До внесения поправок компании обязаны выплачивать дивиденды по обоим типам акций одновременно, иначе владельцы префов смогут требовать выплаты через суд как неосновательное обогащение. Центробанк предупредил, что такие действия могут привести к предписаниям и административной ответственности компаний.

В 2024 году арбитражные суды рассмотрели 21 086 корпоративных споров, а на бирже обращаются более 300 эмитентов, из которых у 100 есть привилегированные акции.

Эксперты отмечают, что новая позиция КС закроет старую лазейку, укрепит защиту инвесторов и вынудит компании тщательнее подходить к дивидендной политике. Рынок вспоминает схожие конфликты вокруг «Транснефти» и «Сургутнефтегаза», где миноритарии также пытались доказать право на выплаты, но проигрывали из-за пробелов в законе.

Станислав Маслаков