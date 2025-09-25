Конституционный суд вернул привилегии акционерам

Конституционный суд (КС) обязал законодателя закрыть правовую «лазейку», позволявшую компаниям годами игнорировать интересы владельцев привилегированных акций. Поводом стало дело ПАО «Ставропольский радиозавод “Сигнал”», которое в 2017 году выплатило дивиденды только по обыкновенным акциям.

КС признал не соответствующими Конституции положения закона «Об АО», которые не обеспечивали защиту прав привилегированных акционеров в такой ситуации. Ранее суды отказывали им в исках, ссылаясь на свободу управленческих решений собрания акционеров. Единственной компенсацией было право голоса, которое при малой доле пакета, как в деле «Сигнала» (0,11%), оказывалось бесполезным.

До внесения поправок в закон КС установил прямой запрет: компания не может выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям, не произведя одновременную выплату по привилегированным. Если же выплата все же состоится, владельцы префов смогут взыскать свои дивиденды через суд как неосновательное обогащение.

Эксперты называют проблему системной, напоминая о спорах вокруг «Транснефти» и «Сургутнефтегаза». Решение КС, по их мнению, укрепит защиту прав инвесторов и заставит компании тщательнее планировать дивидендную политику.

