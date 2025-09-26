Трое белгородцев пострадали из-за атаки БПЛА на коммерческие объекты

Из-за атаки беспилотников ВСУ на коммерческие объекты в Шебекинском округе Белгородской области пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В поселке Маслова Пристань получили ранения два мирных жителя. Бойцы самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ. По предварительной информации медиков, у одного из пострадавших минно-взрывная травма, а также осколочные ранения головы, предплечья и кисти, у второго — минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение ноги. Им оказывают необходимую помощь. На месте атаки также повреждены два легковых автомобиля, навес и оборудование коммерческого объекта.

Еще один человек пострадал на хуторе Ржавец. У него диагностированы минно-взрывная травма и непроникающее осколочное ранение головы. Белгородцу оказали помощь на месте, от транспортировки в медучреждение он отказался. У коммерческого объекта разрушен навес, осколками посечен проезжавший мимо легковой автомобиль. Вследствие детонации дрона загорелась сухая трава — пожарные продолжают ликвидировать очаг возгорания.

Вчера в Белгородской области из-за сброса взрывного устройства с БПЛА погиб один человек.

