Памфилова заявила о росте доверия к выборам среди молодежи

Уровень доверия к выборам в России растет, особенно среди молодежи. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным по итогам Единого дня голосования.

«И что особенно отрадно, (растет. — «Ъ») уровень доверия к выборам и к работе системы среди молодежи, среди возрастной категории 18–24 года. Вот это очень радует, значит, мы не зря работаем с молодежью»,— отметила госпожа Памфилова. По ее словам, избирательная кампания в этом году прошла спокойно.

В свою очередь, Владимир Путин поблагодарил ЦИК за проведение массовых избирательных мероприятий по всей России в непростой обстановке. Президент выразил благодарность избирателям за то, что они приходили на участки, «несмотря ни на что». Он убежден в том, что россияне понимают, насколько сегодня стране нужна «устойчивость нашей политической системы».