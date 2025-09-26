Путин: россияне понимают, что сегодня стране втройне нужна стабильность

Россия сегодня добивается успехов по всем направлениям — и в военной сфере, и в сфере обеспечения безопасности, и в экономике. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. Встреча состоялась накануне поздно вечером, пресс-служба Кремля сегодня публикует подробности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Хотел бы вас поблагодарить, ваших коллег, которые в сложной обстановке проводят достаточно большие избирательные кампании по всей стране... В некоторых местах это опасно, и тем не менее все люди на своих местах работают, исполняют свой долг», — сказал Владимир Путин.

Он также поблагодарил избирателей, которые, «несмотря ни на что приходят, отдают свои голоса».

«Люди понимают, насколько для России всегда важна, а в сегодняшних условиях важна вдвойне и втройне политическая стабильность, устойчивость нашей политической системы», — уверен президент.

Госпожа Памфилова, в свою очередь, отметила, что российский ЦИК научился проводить выборы в экстремальных условиях, он не ищет поводов их отложить.