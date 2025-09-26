«Ласточки» из Петербурга в Псков изменили маршрут по техническим причинам

Электропоезда «Ласточка» утром 26 сентября изменили маршрут из Петербурга в Псков по техническим причинам, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги. Они проследуют через станцию Батецкая.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Речь идет о поездах № 809 и № 810. Первая «Ласточка» выехала из Пскова в город на Неве в 06:05, вторая отправилась из северного мегаполиса в «Город воинской славы» в 07:07.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что утром 24 сентября в движении пригородных поездов на Финляндском направлении случился масштабный сбой. Опоздали 11 электричек, две и вовсе отменили.

Андрей Маркелов