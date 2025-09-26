Задержанному в Таиланде российскому треш-блогеру предъявлены обвинения

В Таиланде правоохранители предъявили обвинение в непристойном поведении задержанному российскому блогеру. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на туристическую полицию провинции Пхукет.

Согласно заявлению полиции, виза гражданина РФ аннулирована, а он сам внесен в черный список.

Накануне тайская полиция сообщила о задержании 23-летнего россиянина за публикацию видеоролика, в котором он с неизвестной женщиной производит или изображает половой акт в движущемся пикапе.

Telegram-канал Shot узнал в задержанном треш-блогера, в отношении которого Следственный комитет России (СКР) проводит проверку из-за роликов с издевательствами над пенсионерками. Согласно фотографии из бангкокского аэропорта Суваннапхум, которую опубликовал канал, мужчина был задержан полицией в компании пожилой женщины.