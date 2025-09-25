В Таиланде задержали российского треш-блогера

В аэропорту тайского острова Пхукет полиция задержала россиянина за совершение публичного полового акта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Telegram-канал Shot сообщил, что задержанным является 23-летний треш-блогер, по которому СКР проводит проверку из-за роликов с издевательствами над пожилыми женщинами.

В Таиланде россиянина разыскивали в связи с публикацией в интернете видеоролика, на котором блогер производит или изображает половой акт в движущемся пикапе. Вместе с ним, согласно фотографии Shot, тайская полиция задержала пожилую женщину (внешне не похожую на женщину со скандального видеоролика).