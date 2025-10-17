Сегодня день рождения празднует многократная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призер Олимпийских игр по волейболу Екатерина Гамова

Екатерина Гамова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ее поздравляет президент волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» Леонид Барышев:

— Дорогая Екатерина Александровна! Поздравляю Вас с днем рождения! Вы — настоящая легенда мирового волейбола и, конечно же, наша гордость. Шесть лет, которые Екатерина Великая провела в «Динамо-Ак Барс», стали золотой эпохой в истории нашего клуба. Вместе с казанской командой Вы — королева российского волейбола — покорили все пьедесталы на клубном уровне: пять титулов чемпионов России подряд, два Кубка России, триумфальное золото Лиги чемпионов и победа на клубном чемпионате мира в 2014 году — все эти достижения, вписанные золотыми буквами в историю и навсегда запечатленные в наших сердцах, неразрывно связаны с Вашим именем. Мы помним каждый матч в составе казанского «Динамо», каждый мощный удар, каждый завоеванный трофей. Вывод Вашего игрового номера 11 из обращения в клубе — это наш жест глубокой благодарности и признания Вашего неоценимого вклада. В этот особенный день с теплотой и восхищением желаем Вам крепкого здоровья, огромного счастья, семейного благополучия, новых увлекательных проектов, искренней радости и любви в сердце, внутренней гармонии и бескрайнего вдохновения, приятных встреч с дорогими людьми, красивых и щедрых праздников для души и новых ярких впечатлений в жизни!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»