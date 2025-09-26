На Алтае экс-полицейского заподозрили в махинациях с пенсией

Уголовное дело о мошенничестве с начислением пенсии (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) завели в отношении бывшего сотрудника полиции в Республике Алтай. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам дела, бывший страж порядка, проходивший службу в МВД Пермского края, уволился из органов в связи с выходом на пенсию и зарегистрировался на территории Майминского района Республики Алтай. Там он фактически не проживал, но в течение нескольких лет незаконно, по версии следствия, получал пенсию с учетом повышенного районного коэффициента. Ущерб составил свыше 480 тыс. руб.

В июле, как писал «Ъ-Сибирь», в республике осудили бывшую сотрудницу ФСИН за мошенничество с пенсией на 1,2 млн руб. Она получила два года условно с испытательным сроком полтора года.

Илья Николаев