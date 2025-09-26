Суд вернул Владивостоку участок земли, захваченный предполагаемым лидером ОПГ

Приморский краевой суд постановил вернуть Владивостоку участок земли площадью около 2,2 тыс. кв. м. Как сообщает прокуратура, участок был незаконно захвачен Александром Ясиным, экс-руководителем федерации кудо по Дальнему Востоку и предполагаемым лидером ОПГ «Трифоновские».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ясин

Фото: Министерство физической культуры и спорта Приморского края Александр Ясин

Фото: Министерство физической культуры и спорта Приморского края

По данным следствия, Ясин незаконно использовал муниципальную землю рядом со своим домом, где построил бассейн, баню и спортивную площадку. После нескольких судебных решений суд признал доводы прокуратуры обоснованными, постановив вернуть участок городу и снести постройки.

Как полагает следствие, с 2004 года Ясин возглавлял банду «Трифоновские», которая занималась вымогательством, убийствами и незаконным присвоением долей в коммерческих предприятиях. Ему предъявлены обвинения в бандитизме, убийствах, уклонении от уплаты налогов на сумму 181 млн руб. В августе суд во Владивостоке вновь не стал рассматривать уголовное дело Ясина из-за ошибок следствия.

