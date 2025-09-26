Алиев: Каспийское море мелеет из-за проблем с экологией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал «сплотить прикаспийские страны» для решения имеющихся экологических проблем. В своем выступлении на Генеральной ассамблее (ГА) ООН азербайджанский лидер подчеркнул, что Каспийское море «стремительно мелеет».

Ильхам Алиев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Ильхам Алиев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Алиева, тему обмеления Каспия он «уже поднимал в 2022 году» и с того времени «ситуация только ухудшилась, уровень воды продолжает снижаться». Азербайджан готов также сотрудничать с ООН для «поиска пути решения вопроса».

1 сентября на саммите ШОС президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуация на Каспийском море «вызывает серьезную тревогу». По данным Центра поддержки общественных и гражданских инициатив, за последние 20 лет площадь поверхности Каспийского моря сократилась более чем на 34 тыс. кв. км — это превышает территорию Бельгии. Уменьшение уровня воды привело к заметному изменению береговой линии в трех российских регионах — Астраханской области, Калмыкии и Дагестане.

Влад Никифоров