Токаев назвал критической ситуацию с обмелением Каспия

Экологическая ситуация на Каспийском море вызывает серьезную тревогу, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, обмеление Каспия происходит стремительно, и ситуация близка к катастрофе.

Господин Токаев предложил создать в Астане Центр анализа водных проблем под эгидой ШОС, чтобы придать первоочередное значение экологическим трудностям Каспия в долгосрочных дискуссиях организации.

Кроме того, он сообщил об открытии в Алматы Центра ООН по устойчивому развитию для стран Центральной Азии и Афганистана, в котором принимал участие Генеральный секретарь ООН. Президент Казахстана анонсировал проведение в апреле 2026 года в Астане Регионального экологического саммита совместно с ООН.

По данным Центра поддержки общественных и гражданских инициатив, за последние 20 лет площадь поверхности Каспийского моря сократилась более чем на 34 тыс. кв. км — это превышает территорию Бельгии. Уменьшение уровня воды привело к заметному изменению береговой линии в трех российских регионах — Астраханской области, Калмыкии и Дагестане.