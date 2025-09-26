The Economist: администрацию Газы переходного периода может возглавить Тони Блэр

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр может возглавить администрацию переходного периода, которая будет управлять сектором Газа, и он уже разрабатывает план управления после окончания военных действий, сообщает журнал The Economist со ссылкой на источники. В публикации отмечается, что он периодически посещал Газу после начала войны.

Одной из первых целей такого органа управления станет получение мандата ООН на выполнение функций «высшего политического и юридического органа» Газы на первые пять лет. Получив мандат, Тони Блэр образует совет из семи человек, создаст секретариат численностью до 25 человек. Расходы на работу органа возьмут на себя арабские государства, утверждается в статье. В материале приводится тот тезис, что кандидатуру британского экс-премьера поддерживают некие лидеры стран Персидского залива и зять президента США Джаред Кушнер.

В конце августа сообщалось о закрытом совещании в Белом доме, на котором Дональд Трамп обсуждал вопросы урегулирования конфликта в секторе Газа со своим зятем и бывшим советником Джаредом Кушнером, а также бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Одной из главных тем совещания были проблемы послевоенного управления палестинским анклавом.

Эрнест Филипповский