Дональд Трамп доверил Газу отставникам

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме закрытое совещание по урегулированию в секторе Газа с участием своего зятя и бывшего советника Джареда Кушнера, а также бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Переговоры были посвящены не только проблеме послевоенного управления палестинским анклавом, но и расширению гуманитарной помощи его жителям, которые с 20 августа стали свидетелями очередного расширения боевых действий со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Joshua Roberts /Reuters, Joshua Roberts / File Photo / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Joshua Roberts /Reuters, Joshua Roberts / File Photo / Reuters

Совещание в Белом доме, посвященное урегулированию ситуации в секторе Газа, продлилось полтора часа, проинформировало издание The New York Times (NYT) со ссылкой на американских официальных лиц. Будущее палестинского анклава Дональд Трамп обсуждал со своим специальным посланником Стивом Уиткоффом, а также Джаредом Кушнером и Тони Блэром, утверждают собеседники NYT. По их словам, на встрече некоторое время присутствовал также госсекретарь Марко Рубио, который все еще совмещает свои основные полномочия с работой советника президента США по национальной безопасности.

По данным источников Axios, господин Кушнер и господин Блэр изначально планировали обсудить, как организовать управление Газой без участия радикальной группировки «Хамас». «Президент Трамп ясно дал понять, что он хочет прекращения войны, а также мира и процветания для всех в регионе»,— заявил собеседник портала в Белом доме незадолго до начала переговоров. Кроме того, по данным Axios, на встрече обсуждалась американская инициатива по увеличению каналов поставки гуманитарной помощи Газе.

«Расширяется план поставок продовольствия, увеличивается его количество, методы распределения, число людей, которым может быть оказана помощь»,— пояснил собеседник Axios.

С 20 августа ЦАХАЛ начал расширять наступательную операцию в Газе, нацелившись на те районы, в которых раньше армия действовала с большой осторожностью.

По данным Axios, господин Блэр, который в 2016 году основал собственный аналитический центр Tony Blair Institute for Global Change, был привлечен к совещанию, потому что в том числе близок к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Что касается господина Кушнера, то, как отмечает NYT, после возвращения Трампа в Белый дом его зять сохранил свое влияние, хотя не получил никакой официальной должности в администрации.

В день совещания в Белом доме господин Рубио принимал в Госдепартаменте прибывшего в Вашингтон министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара. В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обсудили не только обстановку в секторе Газа, но и проблему иранской ядерной программы. По итогам переговоров глава израильской дипломатии назвал их «очень продуктивными».

Отвечая на вопрос журналистов, как выглядит план создания палестинского государства, господин Саар ответил, что «такого не будет».

Отдельно глава МИД Израиля поблагодарил госсекретаря за его поддержку Израиля на протяжении многих лет.

Как отметил в разговоре с “Ъ” старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин, состав участников встречи в Белом доме не выглядит случайным. «Тони Блэр после ухода с поста премьер-министра был посланником так называемого квартета ООН, ЕС, России и США по Ближнему Востоку, фокусировался на урегулировании конфликта вокруг сектора Газа, предлагал подключать к управлению данной территорией третью, более независимую сторону». Собеседник “Ъ” напомнил, что, будучи лидером Великобритании, господин Блэр занимал произраильскую позицию и выступал за военную помощь еврейскому государству в конфликте с ливанской группировкой «Хезболла» вопреки внутреннему сопротивлению.

«В связи с этим Трамп давно держит его на примете и консультируется с ним со времен своего первого президентского срока»,— пояснил господин Кошкин, комментируя роль бывшего премьер-министра Британии в совещании по Газе. Он добавил, что администрация 46-го президента США Джо Байдена тоже в свое время обращалась за советом к Тони Блэру.

Что касается Джареда Кушнера, то, как напомнил эксперт, он во время первого президентского срока был советником американского лидера, в том числе и по вопросам ближневосточного урегулирования. «В симпатиях Кушнера по отношению к Израилю тоже сомневаться не приходится»,— подчеркнул господин Кошкин. По его словам, с точки зрения господина Трампа, оба отставных политика, принявших участие в совещании по Газе, воплощают в себе не только осведомленность в теме Ближнего Востока, но и приверженность американскому курсу по поддержке Израиля.

Нил Кербелов