Соликамский магниевый завод отправит редкоземы в Улан-Удэ

ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) заключил соглашение с Улан-Удэнским приборостроительным производственным объединением о поставке продукции из редкоземельных металлов (РЗМ) магнитной группы. Как сообщает пресс-служба СМЗ, поставки будут осуществляться с нового производства, проектирование которого сейчас завершается, а первая очередь будущего комплекса «уже прошла госэкспертизу». Проект также получил статус «приоритетного» на уровне правительства Пермского края.

Мощность нового производства составит около 2,5 тысяч тонн готовой продукции, в том числе редкоземельных металлов магнитной группы (неодим и празеодим). Улан-Удэнское предприятие намерено закупать продукцию «непосредственно у СМЗ в заранее оговоренных объеме и сроках поставок».

Точные цифры объемов и сроков, как и другие параметры соглашения, в официальном сообщении не раскрываются. Заявляется, что стороны планируют совместную разработку «инновационных продуктов, основанных на применении редкоземельных материалов», произведенных на СМЗ.

Ранее СМЗ сообщал, что по итогам первого полугодия 2025 года получил чистый убыток в размере 1,16 млрд руб. За аналогичный период 2024 года у общества был зафиксирован убыток в размере 238 млн руб. Показатели по прибыльности ухудшились почти в четыре раза. Также компания на 7,5% снизила показатели по выручке — с 5,3 млрд руб. за первое полугодие 2024 года до 4,9 млрд руб. в первом полугодии 2025-го.

ОАО «СМЗ» является старейшим из ныне действующих магниевых заводов в мире. На долю СМЗ приходится производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана в стране.

Влад Никифоров