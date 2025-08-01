За полгода убыток соликамского завода превысил 1 млрд рублей

За первое полугодие 2025 года ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) получило чистый убыток в размере 1,16 млрд руб., говорится в материалах компании. За аналогичный период 2024 года у общества был зафиксирован убыток в размере 238 млн руб. Показатели по прибыльности ухудшились почти в четыре раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Также компания на 7,5% снизила показатели по выручке — с 5,3 млрд руб. за первое полугодие 2024 года до 4,9 млрд руб. в первом полугодии 2025-го.

В отчетности СМЗ сообщается о резком ухудшении прибыльности продаж: убыток от продаж вырос в два раза — с 660 млн руб. за шесть месяцев 2024 года до 1,1 млрд руб. за шесть месяцев 2025 года.

На балансе общества на 31 декабря находилось 4,1 млрд руб. нераспределенной прибыли. Через полгода эта сумма уменьшилась на 1 млрд руб.— до 3 млрд руб.

По итогам 2024 года СМЗ резко ухудшил финансовые показатели: чистый убыток ОАО в прошлом году составил более 1,136 млрд руб. при выручке 11,213 руб. 2023 год общество закончило с прибылью 75 млн руб., прибыль в 2022 году составляла 3,5 млрд руб.

Отрицательный финансовый результат СМЗ объяснил в годовом отчете резким снижением мировых и, соответственно, российских цен на основные виды продукции в 2024 году. «С каждым из потребителей общество ведет систематическую работу по удержанию цен, а также осуществляет поиск новых покупателей. В то же время возможности по влиянию на ценообразование на российском рынке у предприятия ограничены»,— было сказано в отчете общества.

ОАО «СМЗ» является старейшим из ныне действующих магниевых заводов в мире. На долю СМЗ приходится производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана в стране. В 2022 году суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии 89% акций компании в собственность государства. Сейчас управлением заводом занимаются структуры ГК «Росатом».