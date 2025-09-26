Петропавловск-Камчатский готовится к отражению нашествия медведей

Режим повышенной готовности из-за нашествия медведей вводится в столице Камчатского края, сообщили «Ъ» в мэрии Петропавловска-Камчатского в пятницу. Мера принята после вчерашнего смертельного нападения медведя на пенсионерку в пределах городской черты.

«Случаи выхода медведей в этот период относительно закономерны в связи с тем, что наш город расположен в окружении дикой природы — естественной среды обитания диких животных. Наравне с медведями в город в течение года нередко приходят лисы и рыси. При неверном поведении человека каждый дикий зверь несет потенциальную опасность»,— сказал мэр Евгений Беляев.

Усилен состав оперативных групп, которые на постоянной основе в период активности хищников отрабатывают сообщения по выходу зверей в городскую среду. Руководителям дошкольных и образовательных учреждений дано поручение усилить контроль вблизи социальных объектов, а также провести родительские собрания на предмет соблюдения мер безопасности детей, контроля за их местонахождением.

Последние несколько лет в начале осени медведи массово выходят в населенные пункты Камчатки. В прошлом году было убито около 300 хищников, представлявших опасность для людей. Два человека погибли и двое были ранены после встречи с медведями.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский