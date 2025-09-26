Аэропорт Ольборга в Дании второй день подряд приостанавливает работу из-за БПЛА

По данным сервиса FlightRadar24, в небе над датским городом Ольборг снова были замечены беспилотники, что привело к сбоям в работе местного аэропорта. Рейс KL1289 вернулся в Амстердам, а рейс SK1225 из Копенгагена был отменен.

Как сообщает полиция, данные которой приводит агентство Reuters, воздушное пространство над аэропортом было закрыто в четверг в 23:40 по местному времени (0:40 мск) из-за «подозрительной деятельности беспилотников». Позднее, в 00:35 (1:35 мск), воздушное пространство было снова открыто. Тем не менее, правоохранители так и не смогли подтвердить факт наблюдения дрона.

Ранее аэропорт Ольборга был закрыт 25 сентября в связи с обнаружением БПЛА в небе.