Трамп назвал экс-главу ФБР Джеймса Коми «одним из худших людей» в США

Президент США Дональд Трамп назвал экс-главу ФБР Джеймса Коми «одним из худших людей, с которым когда-либо сталкивалась страна». Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам господина Трампа, сегодня Большое жюри присяжных предъявило Коми обвинения. «Он так долго причинял вред нашей стране, и сейчас его начинают привлекать к ответственности за его преступления против нашей нации»,— написал господин Трамп.

По информации телеканала MSNBC, Джеймсу Коми обвиняют в даче ложных показаний Конгрессу. Инцидент произошел в сентябре 2020 года, когда он информировал Конгресс по делу о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, в которых выиграл Дональд Трамп.