Аграрии подсушились

Аграрии в южных регионах страны столкнулись с падением урожайности подсолнечника на 35–50%. Это связано с неблагоприятной погодой — жарой и отсутствием дождей. Негативный фон в ключевом сельскохозяйственном регионе страны снизил ожидания относительно урожая подсолнечника в России в целом.

Урожайность подсолнечника на юге России в этом году составила 1,17 тонны с гектара, год к году показатель сократился на 35,4% — это минимальный показатель за последние 13 лет, говорится в отчете аналитического центра «Совэкон». Свой прогноз по урожаю подсолнечника в России в целом эксперты в связи с этим сократили на 2,8%, до 17,4 млн тонн. Эксперт по розничному бизнесу и потребительским рынкам Инна Гольфанд считает, что в отдельных районах Ростовской области и Краснодарского края урожайность подсолнечника может снизиться на 50% год к году из-за дефицита влаги и высоких температур. В Ставрополье ситуация несколько лучше.

Старший аналитик Центра ценовых индексов Екатерина Захарова говорит, что урожайность подсолнечника в Южном федеральном округе (ЮФО) сейчас составляет 1,13 тонны с гектара, что меньше на 37,6% год к году. Хотя с учетом расширения посевных площадей урожай в макрорегионе в итоге, вероятно, будет на уровне прошлого года, считает она. Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский говорит о наличии на юге очевидных проблем из-за засухи в июле—августе.

В ГК «Прогресс Агро» сообщили “Ъ”, что пока убрано 15% площадей кондитерского подсолнечника, урожайность 2 тонны с гектара. Это на 10% ниже плана. Температура выше 35 градусов и отсутствие дождей, безусловно, сказались на росте и развитии культур, отмечают в компании. Предприятия Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева пока убрали 60% подсолнечника.

Юг страны — ключевой российский сельскохозяйственный регион. Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что он формирует 30% производимого подсолнечника. Потери здесь в этом году, вероятно, компенсирует рост урожая в Поволжье и других регионах страны. Игорь Павенский считает, что в общей сложности в России в этом году соберут 18,5 млн тонны подсолнечника. Год к году показатель вырастет на 9,5%. Екатерина Захарова отмечает, что общий рост производства семечки в этом году может снизить цену на внутреннем рынке. Но в ЮФО стоимость, по ее словам, вероятно, окажется выше прошлогодней. В Поволжье достаточно собственных перерабатывающих мощностей, что практически исключает переток в южные регионы, отмечает основной владелец агрохолдинга «Био-Тон» Эдуард Зернин.

Текущий год — уже второй подряд сложный период для аграриев юга. «Засуха привела к образованию пыльных бурь, подобных тяжелых погодных условий не было в течение последних десяти лет»,— говорил “Ъ” в октябре прошлого года гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. Засушливая погода снижает запасы влаги в почве, в то время как подсолнечник обычно потребляет ее в значительном объеме. Хотя это не единственная культура, показывающая снижение сбора. Инна Гольфанд отмечает, что урожайность зерновых и зернобобовых на юге России в этом году на 13% ниже, чем в прошлом. На полях «Прогресс Агро» снижение показывают соя и кукуруза, но, например, для сахарной свеклы урожайность выросла на 30% год к году. В Агрокомплексе им. Н. И. Ткачева собрали 2,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что меньше на 8% год к году.

Для сельхозорганизаций существенное снижение урожайности — это серьезная финансовая нагрузка, констатирует госпожа Гольфанд. Эдуард Зернин отмечает, что проблемы аграриев на юге связаны как с меняющимися климатическими условиями, так и с особенностями ведения бизнеса. В частности, компании, по его словам, могут игнорировать агрострахование как инструмент управления рисками.

Андрей Сизов не исключает, что после двух сложных подряд лет стоимость сельскохозяйственной земли на юге страны может дополнительно снизиться. В ГК «Прогресс Агро» рассказывают, что компания работает над диверсификацией рисков: за последние годы были приобретены земли в Московской и Тамбовской областях. Но юг России компания по-прежнему считает ключевым для себя регионом. Растениеводство здесь остается для группы рентабельным: озимые культуры показывают хороший результат.

Александра Мерцалова