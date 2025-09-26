Путин встретился с премьер-министром Армении Пашиняном в Кремле

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле. Переговоры завершили серию международных встреч российского президента 25 сентября.

Встреча после мероприятий Международного форума по атомным и смежным отраслям. С российской стороны в ней приняли участие вице-премьер Алексей Оверчук, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и другие официальные лица. Армянскую делегацию возглавляли вице-премьер Мгер Григорян и министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян.

Прошлая очная встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна прошла 31 августа в городе Тяньцзинь в Китае.