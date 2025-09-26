Суперкубок без огня

Московский ЦСКА довольно уверенно, со счетом 96:79, переиграл петербургский «Зенит» в финальном матче прошедшего в Белграде Суперкубка Единой лиги ВТБ. Лучшим игроком встречи был назван набравший 26 очков американский разыгрывающий победителей Мело Тримбл — самое ценное звено двух последних чемпионских походов армейцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Единая Лига ВТБ Фото: Единая Лига ВТБ

Дебютную четверть первого с июньского финала Единой лиги ВТБ матча московского ЦСКА и петербургского «Зенита» нельзя было назвать какой-то чересчур сумбурной. Однако уровень был не таким высоким, какой обещала вывеска. Главная, наверное, цифра первого игрового отрезка — 12 потерь (по шесть с каждой стороны). Грязновато, но, впрочем, ожидаемо, учитывая, что за лето обе команды заметно изменились.

В стартовой пятерке ЦСКА, скажем, было два новичка. Это атакующий защитник Антониус Кливленд, в прошлом лидер краснодарского «Локомотива-Кубани», и форвард Александр Чадов, один из лучших россиян из состава «Нижнего Новгорода». При этом двух важных игроков армейцы лишились: Алекса Аврамович и Амат М’Бай ушли в команды Евролиги, «Дубай» и «Париж».

Зенитовская перестройка была куда глубже. Здесь и новый главный тренер — Александр Секулич вместо Хави Паскуаля. И несколько звезд, приглашенных, чтобы на петербуржцах уж точно не сказалась потеря Дуэйна Бэйкона, самого ценного игрока (MVP) прошлой регулярки. После отъезда на год в «Милан» в лигу вернулся Ненад Димитриевич — опаснейший игрок в задней линии чемпионского УНИКСа образца 2023 года. Из Франции прибыл Андре Роберсон с неплохой карьерой в НБА за плечами (в середине прошлого десятилетия, до серьезной травмы, он был одним из наиболее полезных в плане оборонительных действий игроков). Из тель-авивского «Маккаби» пришел Ливай Рэндолф, в своем дебютном сезоне в Евролиге заработавший репутацию довольно эффективного снайпера.

По ходу первой четверти казалось, что проблемы команд симметричны, и это должно обеспечить интригу. Но ожидания не оправдались.

Во второй четверти ЦСКА собрался и стал отрываться. В начале отрезка армейцы забросили пять трехочковых подряд. Наиболее продуктивным был Мело Тримбл, записавший на свой счет три из них (один — с фолом). Американец, два года подряд бравший приз MVP play-off Единой лиги ВТБ, после этого не успокоился. Всего за четверть он набрал 13 очков и еще трижды ассистировал партнерам. Тем временем «Зенит», атаковавший в целом довольно разнообразно и, как и во вчерашнем полуфинале против «Дубая», много подбиравший мяч под чужим кольцом, угодил в яму. Его игроки промазали десять подряд бросков с игры, а когда Алекс Пойтресс наконец прервал неудачную серию, петербуржцы были уже далеко позади — дефицит достиг 20 очков.

Времени, конечно оставалось еще предостаточно, чтобы отставание нивелировать. Возвращение «Зенита» не представлялось чем-то нереальным: вот же, буквально днем ранее петербуржцы справились с похожей задачей, за 15 минут отыгравшись у «Дубая» с «минус-19». Но в пятницу все вышло совсем иначе. В третьей четверти ЦСКА сыграл надежно, не сбавил в результативности и преимущество даже немного увеличил. В заключительном же отрезке подопечные Андреаса Пистиолиса играли в свое удовольствие, понимая, что результат уже сделан.

Помимо Тримбла, ставшего самым результативным игроком встречи с 26 очками (а в довесок американец сделал восемь результативных передач), в атаке московского клуба выделялся Самсон Руженцев, воспитанник, вернувшийся из аренды в пермской «Парме». В его активе 20 очков. У «Зенита» лучшим с 17 очками и девятью подборами стал Георгий Жбанов.

А матч завершился со счетом 96:79. ЦСКА во второй раз подряд и в третий раз в истории выиграл Суперкубок Единой лиги ВТБ.

Проходившая ранее этим вечером встреча за бронзу между двумя командами Адриатической лиги — «Црвеной Звездой» и «Дубаем» — завершилась победой белградцев (82:80).

Уже на следующей неделе ЦСКА предстоит первый официальный матч нового сезона: 30 сентября на выезде сыграет с одним из аутсайдеров прошлого розыгрыша «Самарой». «Зенит» на следующий день примет саратовский «Автодор». А первая очная встреча чемпиона и вице-чемпиона Единой лиги пройдет 12 октября в Санкт-Петербурге.

Роман Левищев