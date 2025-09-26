Движение кистью

Сколько нужно кистей для макияжа и как за ними правильно ухаживать — рассказывает «Коммерсантъ Стиль».



«Рынок кистей и инструментов для макияжа постоянно растет и в 2024 году оценивался в $7 млрд. Ожидается, что дальнейший среднегодовой темп роста составит 6,3%» — цифры исследовательской компании Global Market Insights впечатляют. Причиной такого ажиотажа считают прежде всего влияние социальных сетей: красивая картинка — и вот уже всем нужен такой же макияж и такие же кисти. Кроме того, в последнее время отмечается явное движение люксовых брендов в сторону легкой, но демократизации и доступности. Поэтому макияж, духи, небольшие аксессуары — все это не что иное, как попытка привлечь новую аудиторию и расширить сферу влияния. Тому подтверждение, например, недавний запуск линии макияжа Louis Vuitton. Косметика и парфюмерия — сегменты, которые также обладают высокой ценностью бренда, но без ультрапремиальных цен, которые делают модную одежду и аксессуары недоступными для большинства молодежи. Финансовый директор LVMH Сесиль Кабанис заявила, что для Vuitton косметика — «это новый способ взаимодействия с этими потребителями». Кисти для макияжа — в том же сегменте: самые дорогие косметические марки считают своим долгом их выпускать, потому что это премиально, это действительно нужный аксессуар и, в конце концов, это хороший подарок. И есть марки, выпускающие только кисти — тут речь идет об оттачивании качества и привлечении профессионального сообщества визажистов.

Анна Карташова



Для начинающего можно впасть в ступор — сколько сейчас продается разнообразных кистей, и сразу довольно сложно понять, с чего начать. Хорошая новость в том, что совсем необязательно покупать полный набор из 30 предметов. Анна Карташова, визажист, создательница марки Annbeauty, считает, что для создания макияжа в домашних условиях достаточно базового набора из шести качественных кистей. «Начать стоит с кисти для тонального средства — она поможет создать ровное покрытие и аккуратно распределить тональный крем по лицу. Обязательно нужна отдельная кисть для бронзера, ведь, если смешивать ее с румянами, на лице появятся нежелательные пятна и "грязь". Третья кисть — для румян. Для макияжа глаз потребуются две кисти: одна для нанесения базы и растушевки теней, вторая — для прорисовки деталей. Если вы делаете только стрелки, то тоже понадобятся две кисти: тонкая для прорисовки самой линии и более широкая для нанесения базы под тени или пудры, чтобы стрелки не отпечатывались. И, конечно же, не обойтись без складной кисти для сумочки — она позволит в любой момент подправить макияж и нанести пудру»,— советует Анна.

Ее слова подтверждает Денис Карташев, который этой осенью выводит на российский рынок кисти своей марки Artesque с посылом, что не нужно слишком много кистей — достаточно тех же шести, и, по его словам, их «хватит и визажисту с хорошей техникой, и обычной девушке, которой нужен базовый набор для ежедневного макияжа».

Денис Карташев



По поводу того, какие же именно по качеству кисти выбирать, мнения расходятся. Визажист Владимир Калинчев уверен, что достаточно понаблюдать за тем, как наносится косметика той или иной кистью, она не должна «лететь, соскальзывать и осыпаться по лицу». В итоге стоит выбрать ту, которая понравилась. («Можно и попроще»,— замечает он.) Анна Карташова в противовес уверяет, что «качество кистей для макияжа — это не просто вопрос удобства, а важный фактор, влияющий на результат макияжа и здоровье кожи». «От качества ворса и сборки зависит, насколько комфортным будет процесс нанесения косметики»,— говорит она.

Из какого ворса делают кисти? Особенно ценятся кисти из премиальной, или белой, козы, из белки и соболя, есть имитирующие натуральный ворс (из нейлона, полиэстера, таклона и микрокристаллического волокна), а есть миксованные: из синтетики и натурального ворса. «Идеальный искусственный материал, который мог бы заменить натуральный ворс, еще не изобрели»,— считает Денис Карташев.

Зачастую кисти становятся одним из проявлений состоятельного образа жизни и буквально транслируют роскошь: их изготавливают из эбенового дерева, инкрустируют драгоценными камнями и делают на ручках напыление золотом. «Всегда приятно носить бриллианты, ездить в современном премиальном автомобиле и использовать в макияже отличные инструменты»,— замечает Анна.

И последнее: как часто и правильно нужно очищать кисти? Тут все визажисты едины во мнении: регулярная чистка кистей для макияжа — это обязательное условие не только для здоровья кожи, но и для долговечности самих инструментов. И, кстати, средства для очистки спонжей и кистей — отдельная ветвь косметической отрасли: есть спиртовые, бесспиртовые, пенящиеся, гелеобразные, в форме спрея — этот список можно продолжать. «Очищать кисти нужно минимум раз в неделю,— считает Анна Карташова.— Когда вы регулярно ими пользуетесь, на них скапливаются остатки косметики и бактерии. Если не мыть инструменты вовремя, это может привести к проблемам с кожей. Кроме того, грязные кисти хуже наносят косметику и результат макияжа может быть совсем не таким, как вы ожидаете». Еще на что стоит обратить внимание: хранить их лучше в отдельном от остальной косметики футляре, чтобы не повредить ворс.

Ирина Кириенко