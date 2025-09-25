Турция и США договорились о сотрудничестве по мирному атому

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп подписали соглашение о ядерно-техническом сотрудничестве. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар отметил, что меморандум «укрепит многомерное партнерство» двух стран в области ядерной энергетики.

«По итогам встречи в присутствии лидеров и госсекретаря США Марко Рубио мы подписали Меморандум о взаимопонимании в области стратегического гражданского ядерно-технического сотрудничества»,- написал господин Байрактар в соцсети Х.

Два президента встретились сегодня в Белом доме. Господин Эрдоган прибыл в резиденцию, чтобы обсудить с американским коллегой урегулирование российско-украинского конфликта. Их переговоры длились около двух часов. В начале встречи господин Трамп заявлял, что, если переговоры пройдут успешно, США смогут снять санкции с Турции по закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).