США могут «почти немедленно» снять санкции с Турции

Президент США Дональд Трамп может снять санкции с Турции по закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Все зависит от того, как пройдут переговоры американского лидера с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Может произойти очень скоро. Почти немедленно, если у нас пройдет хорошая встреча»,— сказал господин Трамп в Овальном кабинете (цитата по AFP).

Турция попала под действие CAATSA после того, как купила у России четыре зенитных ракетных комплекса С-400 «Триумф» в декабре 2017 года. В 2019 году Анкара была исключена из программы истребителей F-35, хотя турецкие власти уже успели оплатить первую партию самолетов.

