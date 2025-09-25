Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

Посольство Польши в Минске призвало граждан республики незамедлительно покинуть Республику Беларусь. Оно попросило воздержаться от поездок туда из-за «произвольных арестов» поляков, «продолжающейся войны» на востоке и обострения ситуации на границе. Заявление опубликовано на сайте правительства страны.

«В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств эвакуация может оказаться значительно затрудненной или даже невозможной»,— сообщили в посольстве.

Призыв покинуть страну посольство опубликовало вместе с заявлением о том, что Польша открыла границу с Белоруссией. Там предупредили, что сейчас действует только один пограничный переход Тересполь-Брест, а для грузовых перевозок действует переход Корощин (Кукурыки)-Козловиче.