В Краснодаре 27 сентября ограничат движение на двух улицах

В Краснодаре 27 сентября с 06:00 до 14:00 временно ограничат движение транспорта на участке ул. Красноармейской и ул. Буденного. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проезд будет закрыт от ул. Длинной до ул. им. Будённого, а также от ул. Красноармейской до ул. Красной. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства рекомендовали водителям заранее планировать маршрут и учитывать временные ограничения.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с 29 сентября до 2 октября в центре Краснодара ограничат движение автомобилей.

Анна Гречко