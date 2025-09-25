The Guardian: Microsoft лишила разведку Израиля доступа к сервису Azure

Корпорация Microsoft отключила израильское подразделение радиоэлектронной разведки 8200 от своей облачной платформы Azure, сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Такое решение компания приняла после публикации газеты о том, что разведка Израиля использовала Azure для хранения личных данных гражданских лиц из сектора Газа и Западного берега реки Иордан. Эти данные были получены в рамках массовой слежки за палестинцами. Спецслужбы имели доступ к миллионам телефонных звонков палестинских граждан, пишет The Guardian.

В августе десятки сотрудников Microsoft провели акцию протеста у штаб-квартиры корпорации в Редмонде (Вашингтон). Они вышли на митинг после публикации расследования The Guardian.

Руководство Microsoft ранее заявляло, что ему неизвестно «о слежке за гражданскими лицами и сборе данных об их телефонных разговорах с использованием сервисов Microsoft». Однако после публикации в компании решили провести внутреннее расследование, в ходе которого информация, добытая журналистами, подтвердилась.

Кирилл Сарханянц