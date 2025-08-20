Сотрудники Microsoft вышли с протестом против связей компании с израильскими военными

Десятки сотрудников Microsoft устроили акцию протеста у штаб-квартиры компании в Редмонде (штат Вашингтон). Об этом сообщает The Guardian. Они выступают против использования израильскими военными программного обеспечения Microsoft Azure. Как заявляют протестующие, армия Израиля использует Azure в ходе операций в секторе Газа и для слежки за палестинцами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jason Redmond, File / AP Фото: Jason Redmond, File / AP

Протест был организован группой активистов «Никакого Azure для геноцида». Демонстранты, которые требуют прекращения работы Microsoft в Израиле, заняли часть кампуса, объявив его «свободной зоной», и развернули плакаты с лозунгами «Присоединяйся к интифаде рабочих — нет труду для геноцида» и «Площадь Замученных Палестинских Детей». Спустя два часа после начала акции сотрудники полиции потребовали от ее участников разойтись, пригрозив арестом за неисполнение. В Microsoft сообщили, что протестующие выполнили требование полиции.

Акция стала продолжением предыдущих попыток ряда бывших и действующих сотрудников Microsoft повлиять на политику компании в отношении Израиля.

По данным опубликованного в начале августа расследования The Guardian и израильского онлайн издания +972 Magazine, управление военной разведки Израиля использует Azure для хранения записей мобильных звонков палестинцев, живущих в секторе Газа и на Западном берегу. Руководство Microsoft ранее заявляло, что ему неизвестно «о слежке за гражданскими лицами и сборе данных об их телефонных разговорах с использованием сервисов Microsoft».

Алена Миклашевская