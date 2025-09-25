Замгубернатор Вологодской области Родионов стал фигурантом уголовного дела

Замгубернатора Вологодской области Дмитрий Родионов стал фигурантом уголовного дела о хищении на прошлой должности вице-премьера правительства Карелии, сообщил источник «Ъ».

Фото: Правительство Вологодской области

Предполагается, что господин Родионов может быть причастен к исчезновению денег через карельскую компанию «Корпорация развития» по привлечению инвестиций. Источник «Ъ» сообщил, что дело расследуется в центральном аппарате СКР. Если подозрения подтвердятся, то чиновника отправят в Москву, где Басманный суд изберет ему меру пресечения.

Позднее пресс-служба регионального кабинета министров заявила ТАСС, что господин Родинов находится на рабочем месте.

Господин Родионов покинул пост вице-премьера Карелии в феврале этого года. До этого он уже работал в Вологодской области с 2015 по 2017 годы. Тогда он возглавлял управление Федеральной службы судебных приставов.